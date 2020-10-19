بـ2 مليون جنيه.. الجيزة تستكمل تطوير شارع فاطمة رشدى فى العمرانية

قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن شارع فاطمة رشدى بحى العمرانية له أهمية حيوية باعتباره أحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام، ويشهد كثافات مرورية عالية على مدار اليوم، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة ورصف الشارع بطول 500 متر وبعرض 13 مترا، وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة وأرصفة مشاة للمواطنين، بتكلفه إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه.





ووفق بيان رسمى، أكد راشد، خلال متابعته لأعمال رصف وتطوير شارع، أن أعمال تطوير الشارع تأتى فى إطار الخطة التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية الرابطة والمتفرعة من شارع الأهرام، لاستخدامها كمحاور بديلة فى أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق. وأشار محافظ الجيزة إلى وضع طبقة أسفلتية للرصف وتركيب ودهان البلدورات، مؤكدا تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير الهندسية وبأعلى المواصفات. ووجه رئيس حى العمرانية بالمتابعة الدورية للشارع والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير خلال المدة الزمنية المحددة وتخطيط الشارع مروريا ليظهر بالشكل الحضارى اللائق، بالإضافة إلى التأكيد على جميع الأنشطة والمحال التجارية بشارع فاطمة رشدى بوضع صناديق القمامة، وعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام والتنبيه بعدم رش المياه، حفاظا على المظهر الحضارى للشارع وطبقه الرصف مع عدم السماح بوجود أى إشغالات أو تعديات على نهر الطريق من قبل المحال. وتواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع المحولات المتفرع من شارع الأهرام بحى الطالبية والمؤدى لشارع "ترسا" الموازى لشارع الأهرام، ضمن خطه تطوير المحاور المتفرعة لشارع الأهرام، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير شارع خالد أمين بحى الطالبية، ورفع كفاءة عدد من المحاور الأخرى لتسهيل الحركة المرورية.

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