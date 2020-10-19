اللجنة الطبية بالجبلاية تقترح السماح بالحضور الجماهيرى فى نهائى أفريقيا

أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم، أن حضور الجماهير للمباراة النهائية فى دورى أبطال أفريقيا، حتى الآن لم يحسم، طبقا لبروتوكول الكاف، وقال سلطان فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "نهنئ الأهلى والزمالك بالفوز فى مباراة الذهاب، ولكن الإجراءات الصحية للكاف تمنع حضور الجماهير فى المباريات، من يحضر فقط عدد محدود من أعضاء مجلس إدارة الناديين".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية، "سنعرض مقترحاً بإمكانية حضور الجماهير فى المباراة النهائية حال صعود الأهلى والزمالك، وهو طلب جماهيرى وأيضاً طلب من الناديين، ولكن هناك إجراءات احترازية وكذلك موافقة أمنية".

وأشار سلطان إلى أنه فى حال حضور الجماهير سيكون للمباراة طابع خاص، وسنعرض المقترح ولن أجزم بحضور الجمهور.

وفى سياق آخر، استعلم مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى الاتحاد الأفريقى عن موقف محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، من الإنذارات قبل مواجهة الوداد المغربى فى إياب دور نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الدار البيضاء بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وظن مسئولو الأهلى أن محمد الشناوي حصل على إنذار فى لعبة ضربة الجزاء التى احتسبت عليه قبل أن يتم التأكد بأن الحارس الدولى تحصل على إنذار واحد فقط فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى، ولم يحصل على إنذار فى مواجهة الوداد، وبالتالى فموقف الحارس الدولى سليم، وحال حصوله على إنذار فى مباراة العودة فلن يغيب عن المباراة النهائية للبطولة حال صعود الأهلي.

وكان لمحمد الشناوى دور البطولة فى تحقيق الأهلى الفوز على الوداد بثنائية فى ملعب محمد الخامس بعدما تصدى لضربة جزاء والنتيجة تشير لتقدم الأهلى بهدف واحد فقط، وتظهر الأرقام التالية اكتساح الشناوى لجميع الأرقام وأبرزها :

-تصدى محمد الشناوى لـ4 ضربات جزاء فى آخر 7 مباريات.

-حقق الشناوى هذا الموسم 24 كلين شيت ليكسر رقم شريف اكرامى القياسي.

-لعب الشناوى فى شهر سبتمبر 7 مباريات لم تهتز شباكه ولا مرة.

-لعب الشناوى هذا الموسم فى كل المسابقات 41 مباراة حافظ على نظافة شباكه فى 30 مباراة.

-صنع محمد الشناوى هدفا للأهلى فى شباك الجونة.

-استقبل الشناوى هذا الموسم 13 هدف فقطاوى دور كبير فى كل انتصارات الأهلى هذا الموسم.