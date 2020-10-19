وأوضح شعلان فى بيان اليوم الإثنين، أن الجامعة تواصل جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الكليات للوقاية من فيروس كورونا، إذ يتم فحص الطلاب بالكواشف الحرارية ويحظر الدخول بدون كمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى داخل المدرجات.
وكشف رئيس جامعة الزقازيق أنه لأول مرة تبدأ الدراسة بكلية الطب فرع فاقوس والتى تعد نواة لفرع الجامعة فى شمال الشرقية والتى أقيمت بالجهود الذاتية على مساحة 6300 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق بقدرة استيعابية 1200 طالب، بالإضافة إلى مدينة جامعية ملحقة بها تسع 300 طالب.
وأشار إلى أنه تم اعتماد 5 ملايين جنيه لدعم الكتاب الجامعى والصندوق الاجتماعى، كما سيتم تسكين 1500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل المدن لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الزقازيق: إعفاء ذوى الاحتياجات وأبناء الشهداء من مصروفات الدراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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