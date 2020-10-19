باستثمارات 8 مليارات جنيه ..خطة الدولة لتطوير الدائري ..7 حارات بكل إتجاه وعرض 60 م

تسعي وزارة النقل للإنتهاء بسرعة من مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة نظرًا لما سيسهم فيه إلى حد كبير فى تخفيف الضغط على الطرق الداخلية، ما يدفع بدوره إلى زيادة تدفق السيولة المرورية فى القاهرة الكبرى.

‎ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فأنه يوجد متابعة مستمرة، وتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم إنجازه فى زمن قياسى.

‎ولكن يوجد عدد من التحديات في هذا المشروع، تتعلق بحجم المرافق المتعارضة الواجب نقلها من أجل سرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم، وكذا إزالة الاشغالات.

‎

وقال المهندس كامل الوزير في تصريحات سابقة له، إن "الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى" تقوم بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى ليستوعب الكثافات المرورية وسهولة الحركة والتنقل حول القاهرة الكبرى ليكون قطاع الطريق 60 م بعدد 7 حارات مرورية لكل اتجاه.

‎

وأضاف وزير النقل أنه تم رصد تكلفة استثمارية لمشروع تطوير الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 106كم، قيمتها 8 مليارات جنيه، لافتا إلى أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تشمل المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم، بنسبة تنفيذ 20%، والمسافة من نفق سعد الشاذلي إلى تقاطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي بطول 24 كم، بنسبة إنجاز 30%، وكذا المسافة من تقاطع الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع الواحات بطول 8 كم، منوها إلى أنه سبق أن تم تطوير المسافة من الأوتوستراد إلى نفق سعد الشاذلي بطول 28.5 كم.

‎

وأوضح المهندس كامل الوزير أن القطاع العرضي للطريق الرئيسي الحالي يبلغ 4 حارات في كل اتجاه، عرضها الحالي37.2م، أما القطاع العرضي الجاري تنفيذه، فيتمثل في 7 حارات في كل اتجاه بعرض 60 مترا.

‎

‎

كما أشار الوزير إلى التحديات التي تواجه سرعة إنجاز أعمال تطوير الطريق الدائري والتي تتمثل في وجود تعارضات في خطوط المرافق القريبة من الطريق، حيث توجد تعارضات في مرافق الكهرباء بطول 11500م، في صورة كابلات، وأكشاك، وأعمدة، وكذلك تتعارض خطوط المياه والصرف الصحي مع استكمال الطريق بطول 10500م، وفي البنية التحتية للاتصالات يوجد أيضا تعارضات بطول 2500م، تتمثل في خطوط وأكشاك وأبراج اتصالات، كما تتعارض أيضا خطوط الغاز الطبيعي والمحابس وخطوط البترول بطول 5550م مع استكمال تنفيذ أعمال التطوير بالطريق الدائري، فيما يتطلب استكمال المشروع إزالة اشغالات بطول 2650م.

‎

كما أوضح الوزير خلال الاجتماع، أن معوقات استكمال كوبري السلام الجديد والتي تشمل وجود خط حديد 8 بوصة، وماسورة مياه، كما يوجد موقف عام للميكروباص، فضلا عن تداخله مع بنزينة وخط صرف صحي وخط تليفون.

‎وفي السياق ذاته، قال وزير النقل: تم تحديد كل مناطق المرافق المتعارضة، وتم إرسالها للوزارات المعنية، وفي حالة الانتهاء منها سيتم إنجاز المشروع في أقصر فترة ممكنة.

‎

ومنذ أيام ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الاجتماع الأسبوعي للجنة الخاصة بنقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري .

جاء ذلك بحضور ممثلي كافة الوزارات والمحافظات المعنية ( النقل والكهرباء والطاقة المتجددة ، والبترول والثروة المعدنية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الإتصالات والجيزة والقاهرة والقليوبية).

استعرض الوزير تقدم أعمال نقل المرافق المتعارضة مع اعمال تطوير الطريق وفقا للخطة الزمنية المعدة من كل جهة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك في المسافة من سعد الدين الشاذلي إلي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والمسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية مثل مرافق (الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه والصرف الصحي ).

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بهذه الخطة والعمل على مدار الساعة وتكثيف الاعمال لسرعة نهو كافة الاعمال وعلى استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإزالة أي معوقات كما اكد على أن اي منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها خاصة مع الاهمية الكبيرة للطريق الدائري في تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك حركة المرور مع باقي محافظات الجمهورية.

كما وجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بموافاته بتقارير يومية عن تقدم الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، والتنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كافة المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري.