وزيرة الهجرة: ندعو المواطنين بالخارج للمشاركة بكثافة واختيار ممثليهم بمجلس نواب 2020

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء مصر في مختلف دول العالم الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، عبر آلية البريد السريع ، لاختيار من يمثلهم بمجلس نواب ٢٠٢٠ .

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم ، - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين- ، من داخل غرفة متابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ للمصريين بالخارج بمقر وزارة الهجرة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لأبناء مصر بالخارج وتحرص على مشاركتهم و سماع صوتهم ، منوهة في هذا الصدد بتخصيص الدولة مقاعد للمصرين بالخارج في البرلمان ليعبروا عن مطالبهم ورؤيتهم .

وأشادت وزيرة الهجرة بوطنية المصريين في الخارج و التي ظهرت في كل موقف يحتاج إلى دعمهم ومشاركتهم ، وكذلك بوعيهم وتصديهم لاي هجوم على بلادهم ولأي دعوات هدامة تستهدف وطنهم.

وأشارت إلى ضرورة المشاركة الفاعلة للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ كحق وواجب دستوري و للحفاظ على مكتسبات المرحلة الراهنة و لدعم الدولة والحياة النيابية التي تعبر عن الشعب وتسعى لتلبية متطلعاته.

وذكرت السفيرة نبيلة مكرم بأهمية مجلس النواب كسلطة تشريعية تقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة ، بجانب ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور .

ولفتت الى حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات، مع وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، منوهة بأن السيدات شكلت نحو ربع مجلس النواب في الدورة الماضية، ما يعطي أملا في تمكين المرأة و الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وأفكار متنوعة وبناءة تنعكس على الأداء البرلماني والتشريعي.

وشددت وزيرة الهجرة على ان الدولة المصرية تتيح آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وذلك مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية وذلك للحفاظ على سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتة في هذا الصدد الى نجاح تلك التجربة خلال الاستحقاق الأخير، و الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية و التعليمات الخاصة بكل دولة للوقاية من الوباء.

يشار إلى أن الناخب المسموح له التصويت بالبريد السريع ، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء ، هو الذي قام بتسجيل بياناته في الفترة ما بين ٢٧ سبتمبر وحتى ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبدأ لجان الانتخاب بالبعثات الدبلوماسية في الخارج، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا، في استقبال خطابات التصويت أيام الاربعاء والخميس والجمعة القادمين في الجولة الاولى.

س.ع