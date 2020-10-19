اجتماع مشترك بين الهيئات الإعلامية لبحث الخطط الإصلاحية لوسائل الإعلام

كشف مصدر مسؤول عن عقد اجتماع مشترك ضم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسي الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، تم خلاله مناقشة القضايا المثارة إعلاميًا الآن، والاتفاق على خطوات مهمة تدعم حرية وسائل الإعلام وضمان استمرارها في أداء مهامها، والحفاظ عليها كأهم أسلحة الدولة والدفاع عن قضاياها والتصدي للحملات المعادية.

وقال المصدر إن المناقشات تطرقت إلى بحث الخطط الإصلاحية التي تم إعدادها والدعوة إلى عقد لقاءات مستمرة لتذليل العقبات التي تواجه وسائل الإعلام وتعرقل حل مشاكلها، وبحث ردود أفعال الإعلاميين والصحفيين في القضايا المطروحة على الساحة الآن.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا مماثلًا تم خلاله استعراض الشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها، ووقف كل صور التجاوز في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

وناقش المجلس التقرير ربع السنوي الذي تم إعداده عن الأعمال التي قام بها منذ تعيينه خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع إعلان التقرير نهاية الأسبوع الجاري.