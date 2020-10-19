معلومات الوزراء: مصر أدرجت سندات خضراء في بورصة لندن بـ 750 مليون دولار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول إدارج مصر لسندات خضراء في بورصة لندن.
وقال المركز ان مصر أدرجت في 15 أكتوبر 2020 سنداتها الخضراء الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار في بورصة لندن لمدة 5 سنوات، وقد وصلت قيمة طلبات شراء هذه السندات من قِبل المستثمرين إلى أكثر من 3.8 مليار دولار، والتي من المتوقع إسهامها في تعزيز التصنيف البيئي، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.
وقالت وزارة المالية في وقت سايق انها قامت بإصدار أول سندات خضراء حكومية سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واضافت ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أن طرح تلك السندات في الأسواق العالمية سوف يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المُؤهلة للطرح بقيمة ١,٩ مليار دولار. وتُخصص أموال تلك السندات لتمويل مشروعات ذات أهداف بيئية محددة. ومن أمثلة المشروعات التي تدعمها السندات الخضراء؛ مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف.
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