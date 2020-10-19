وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يفتتحان مركزا جديدا لعلاج مرضى الإدمان مجانا بالمحافظة

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مركز علاج الإدمان بالمحافظة بالتعاون مع جامعة الفيوم ، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاتة عميد كلية طب جامعة الفيوم .

يأتي افتتاح مركز علاج الإدمان بالفيوم كأول مركز حكومي بالمحافظة يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان ووفقا للمعايير الدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، حيث تبلغ نسبة التعاطي بمحافظة الفيوم ما يقرب من 3% في الفئة العمرية من 12 إلي 60 سنة .

وصرحت نيفين القباج بأن الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق تلقى 2900 طلب علاجي من أبناء محافظة الفيوم خلال الفترة من 1 يناير إلي 30 سبتمبر من العام الحالي، وقد عاني هؤلاء المرضي من مشقة السفر لتلقي خدمات العلاج بمحافظتي القاهرة والمنيا باعتبارهما أقرب المحافظات التي تم تحويل المرضي علي مراكزهما العلاجية، مشيرة الى انه تم تجهيز المركز وفقًا لمعايير الجودة في مجال علاج الإدمان من خلال إشراف طبي من كلية طب جامعة الفيوم.

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وأضافت "القباج " أن المركز يمثل حلقة هامة في سلسلة التعاون مع الجامعات ومستشفياتها، حيث يصل عددها إلي 5 مستشفيات وهي "مركز الطب النفسي بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة ، مركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، مركز الطب النفسي بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة، مركز الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، بالإضافة إلي مركز جامعة الفيوم" ؛ كما انه جاري التنسيق مع جامعة جنوب الوادي لافتتاح فرع جديد للخط الساخن بالتنسيق مع كلية طب جامعة جنوب الوادي لخدمة أبناء محافظة قنا، وهي من المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان.

وأكدت " القباج " أن دور الجامعات لا يقتصر فقط علي تقديم الخدمة العلاجية بل يمتد إلي إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المُتخصصة في قضية خفض الطلب علي المخدرات علي غرار التعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة ، كما يمتد النشاط مع الجامعات في استقطاب المتطوعين وإنشاء بيوت التطوع في مختلف الجامعات لتكون منابر للوقاية، وأن 75% من متطوعي الصندوق البالغ عددهم 29 ألف متطوع هم من الجامعات المختلفة.

وفيما يتعلق بخدمات الخط الساخن " 16023" لعلاج الإدمان، أوضحت "القباج " أن عدد المستفيدين بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان علي مستوي الجمهورية بلغ "90804 "مريض إدمان خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2020؛ وهو يدُل علي مدي التفاعل المجتمعي مع الخط والثقة في خدماته، وقد تم علاج 20% من إجمالي هؤلاء المرضي من خلال الشراكة مع المستشفيات الجامعية ، كما وضع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خطة طموحة لتعميم خدمات علاج الإدمان بكافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 لتُلبي الطلب علي الخدمة العلاجية والقضاء علي قوائم الانتظار ، كما سيتفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بافتتاح (3) مراكز علاجية نموذجية جديدة بمحافظات (البحر الأحمر، بورسعيد، ومطروح) لنصل بعدد المراكز العلاجية إلي (26) مركز علاجي في (17) محافظة.

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وأهدى‬ رئيس جامعة الفيوم الوزيرة درع الجامعة تقديرًا لدورها الرائد فى العمل الاجتماعى ودعم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والتعاون المثمر بين صندوق مكافحة الادمان والجامعة ،لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ، كما تم التقاط صورة تذكارية للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم وعمرو عثمان مساعد الوزيرة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.

ويضم المركز 31 سرير بالحجز الداخلي "9 آسرة لسحب المخدر، و22 سرير للتأهيل"، بالإضافة إلي غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والإجتماعي "علاج جمعي"وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل "جيم ، وبلياردو ، وتنس طاولة "، بالإضافة إلي "2" عيادة خارجية.

ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمات العلاجية بالمركز ما يقرب من 4000 مريض إدمان سنويًا من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.