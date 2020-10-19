وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ٢١ منزلا للاسر المتضررة من السيول بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير بتكلفة إجمالية ٢.١ مليون جنيه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أحد المنازل بقرية الصعايدة في مركز يوسف الصديق بعد إعادة تأهيله مرة أخري ، حيث تم تأثيث جميع المنازل وفرشها، وبلغت القيمة الاجمالية للمنزل الواحد ١٠٠ ألف جنيه.
وحرصت نيفين القباج علي التقاء الاسر في مركز يوسف الصديق واستمعت إلي مطالبهم ، حيث وجهت ايمان أحمد ذكي وكيلة مديرية التضامن بالمحافظة ببحث طلبات المواطنين والعمل علي حلها في أسرع وقت.
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