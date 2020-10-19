برعاية "الأطباء العرب".. المصرية لمكافحة العدوى تعقد مؤتمرها السنوي 5 نوفمبر المقبل

تحت رعاية اتحاد الأطباء العرب، تنظم الجمعية المصرية لمكافحة العدوى بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة، والرابطة العربية لسلامة المرضي مؤتمرها العلمى الـ 28 تحت عنوان "السلامة لكم وبكم" في الفترة من 5 – 7 نوفمبر المقبل، بهدف نشر الوعي والتوعية لسلامة المرضى، وأفراد الطاقم الطبى داخل المنشآت الصحية.
ويرأس المؤتمر الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب. ويشارك في المؤتمر نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء، وهيئة التمريض من مختلف الكليات، والهيئات المحلية، والإقليمية، والدولية، والعلماء المتخصصين في مجالات مكافحة العدوى، والوبائيات، والأمراض المعدية، والصحة العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة العالمية بالقاهرة وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية.
ويناقش المؤتمر هذا العام مبدأ السلامة للجميع: سلامة المرضي وسلامة العاملين الصحيين وسلامة المجتمع والقاء الضوء علي الممارسات الآمنة في ظل الجائحة العالمية لفيروس كورونا والدروس المستفادة وتبادل الخبرات.
وأكد الدكتور أسامة رسلان أن تلك المؤتمرات واللقاءات العلمية تعتبر من أهم الوسائل لخلق جيل من إخصائيى مكافحة العدوى المتميزين، وبناء شبكة تواصل مهنية وعلمية محلية ودولية؛ وذلك لخفض معدلات العدوى فى المستشفيات المصرية إلى أقل مستوى ممكن، ورفع الوعى وتبنى ثقافة السلامة والوقاية ليس للمريض فحسب، بل لأفراد الطاقم الطبى أيضًا ، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
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