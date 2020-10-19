أهم الأخبار.. مدبولي يعلن اكتشافا أثريا جديدا.. الحالة الصحية لـ صائب عريقات.. وأمطار غزيرة على البلاد في 6 أيام وانخفاض الحرارة...

نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة والمتميزة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

مناعته ضعيفة بسبب زرع رئة.. الصحة الفلسطينية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ صائب عريقات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن الرئاسة والحكومة والوزارة، يتابعون عن كثب تطورات الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والذي يعالج في مستشفى هداسا عين كارم، بعد تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا .. للمزيد اضغط هنا

موعد مع التاريخ.. رئيس الوزراء يتفقد كشفًا أثريًا يعود لـ2500 سنة قبل الإعلان عنه بسقارة| مدبولي: أفتخر بالحضارة المصرية .. العناني: افتتاح 5 متاحف قبل نهاية 2020.. شاهد

فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.. للمزيد اضغط هنا

تونس تفرض حظر تجوال كلي بسبب كورونا

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، فرض حظر للتجوال في عموم البلاد بداية من غد "الثلاثاء" للسيطرة على تفشي وباء كورونا. .للمزيد اضغط هنا

أبوهم حاول يقتل الرضيع| حمل سِفاح من علاقة بين صبي وشقيقته التوأم

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة ومركز امبابة تفاصيل حبس صبي عاشر شقيقته التوأم معاشرة الازواج، ما أدي إلي حملها سفاحا ،ما جعل والدهما يحاول التخلص من الرضيع فور ولادته. للمزيد اضغط هنا

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها داخل الشارع الكروى بشأن إمكانية غياب محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى عن المشاركة مع فريقه فى المباراة النهائية لأبطال إفريقيا حال الحصول على البطاقة الصفراء، خلال مواجهة الوداد المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا .. للمزيد اضغط هنا

من غدٍ.. أمطار غزيرة على البلاد 6 أيام وانخفاض الحرارة 5 درجات