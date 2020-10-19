نائب بالشيوخ : الغرفة الثانية للبرلمان تضم العديد من الكفاءات والخبرات

أكد المستشار محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد للشئون الحكومية بحزب مستقبل وطن، أن مجلس الشيوخ يضم العديد من الكفاءات والخبرات بما يثرى الحياة البرلمانية المصرية، مضيفا أن وجود غرفتين برلمانيتين للنواب والشيوخ، تمثلان عاملًا مساعدًا وقويًا فى اتخاذ القرار وإبداء الرأى السديد فى كل شأن من الشئون الحياتية التى تهم الوطن والمواطن.





وأوضح منصور، فى بيان له اليوم الإثنين، أن قائمة المعينين بالمجلس ستكون إضافة قوية وسيعمل الجميع فى بوتقة واحدة من أجل صالح الأمن القومى المصرى ولإعلاء كلمة مصر داخليا وخارجيا وكذلك من أجل مصلحة الشعب المصرى، موجها التهنئة إلى رئيس المجلس والوكيلين، وكافة الأعضاء المنتخبين، بإنطلاق فعاليات أعمال الدورة الأولى للشيوخ بعد انقطاع دام لعدة سنوات. وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن، إلى أن انتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسًا للمجلس بالإجماع، وكذلك اختيار المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول للمجلس، والنائبة فيبى فوزى جرجس بمنصب الوكيل الثانى، يمثل إضافة قانونية كبيرة للشيوخ لما يتمتع به الرئيس والوكيل الأول من خبرات قانونية ستساهم بشكل كبير فى إثراء الحياة التشريعية بما يضمن إبداء الرأى الجيد والموضعى فى مشروعات القوانين التى تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة للأمانة العامة لمجلس الشيوخ فى تنظيم الجلسة الافتتاحية أمس الأحد، وتسهيل كافة الإجراءات على الأعضاء الجدد وتقديم كافة المساعدات لهم، ونجحت فى إخراج الجلسة بشكل يتناسب مع بناء الدولة المصرية الحديثة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية حفاظا على سلامة الأعضاء وصحتهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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