صور .. شباب المخترعين ورجال الأعمال فى ضيافة البابا تواضروس

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وبحسب ما ذكره المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أجرى البرنامج حوارًا مع قداسة البابا وضيوفه، وأبدى رجال الأعمال استعدادهم لتبنى مخترعات الشباب وتنفيذها.
ويولى قداسة البابا، اهتمامًا كبيرًا بالمخترعين من الشباب ويحرص على تشجيعهم.
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