تزويد مستشفى السلام ببورسعيد بجهاز DEXA لقياس كثافة هشاشة العظام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توفير جهاز دكسا "DEXA" بقياس كثافة العظام وتحديد هشاشة العظام، بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك فى إطار استمرار استكمال حزم الخدمات الطبية والعلاجية وتقديم أفضل الخدمات الصحية المميزة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.





وأشارت الهيئة، بحسب بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن جهاز دكسا من أهم الأجهزة الفعالة فى قياس كثافة العظام وتحديد مدى هشاشة العظام، وتشمل مميزاته القدرة على قياس نسبة الكالسيوم فى العظام، وتحديد مدى قوة وصلابة العظام واحتمالية الإصابة بالكسور، خصوصًا فى الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى تحديد قوة العظام وتحملها فى المرضى كبار السن فى العمليات الجراحية المتعلقة بالعظام وتحديد مدى قابلية علاج الكسور بالشرائح والمسامير.

وأضافت أن الجهاز يستخدم أيضًا فى تشخيص آلام العظام بدون سبب، أو تشخيص مضاعفات العديد من الأمراض التى لها علاقة بنسبة الكالسيوم فى الجسم كمضاعفات الأمراض المزمنة وأمراض الكبد أو الكُلى، إلى جانب استخدامه فى حالات مرضى السرطان بعد العلاج الكيماوى مثل أورام الغدة الدرقية أو الأورام التى تؤثر على نسبة الكالسيوم فى الجسم.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، سعيها الدائم إلى ضمان توفير أحدث الأجهزة الطبية بالمنشآت الصحية للهيئة بما يتماشى مع استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، لا سيما وأن توفير الأجهزة الطبية ضرورية للوقاية والتشخيص وعلاج وتأهيل المرضى بعد الإصابة بالأمراض بمأمونية وفعالية وتحقيق الأهداف التنموية ذات العلاقة بالصحة، لافتة إلى أنه من المقرر تشغيل جهاز دكسا ثلاثة أيام أسبوعيًا بمستشفى السلام بورسعيد، لخدمة أبناء المحافظة من منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن هشاشة العظام هى الفقدان التدريجى للكالسيوم فى العظام والتغير فى تركيب العظام بحيث تصبح رقيقة من الداخل مما يجعلها أكثر عرضة للكسر، وتصيب الرجال والنساء، ولكنها تحدث للنساء بنسبة أكبر خصوصًا فوق سن الأربعين.

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم حملة "انتى السند" والتى تستمر فعاليتها حتى 22 أكتوبر، للكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام، لدى منتفعات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بعدد من المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد.