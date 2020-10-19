احترافية الأمن وسرعة التحريات تكشف: فتاة المنوفية اختلقت واقعة اختطافها للهروب من أسرتها

كشفت احترافية وزارة الداخلية وسرعة التحريات الأمنية حقيقة واقعة تعرض فتاة بالمنوفية للاختطاف والترويج للإدعاء عبر فيسبوك، جاء ذلك عقب ورود لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المواطنين بغياب (كريمته – طالبة – تبلغ من العمر 17 عاماً ) عن المنزل عقب ذهابها لأحد الدروس، وفى وقت لاحق تداول منشور بصفحة شقيقة المتغيبة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يتضمن استقلال المتغيبة لسيارة أجرة تاكسى وأنها تخشى من تعرضها لمحاولة اختطاف.

أكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن المتغيبة قامت بإستقلال مركبة «توك توك» وليس سيارة أجرة (تاكسى) بالقرب من مسكنها قام بتوصيلها إلى أول طريق قويسنا ثم قامت بإستقلال سيارة (ميكروباص) بإتجاه مدينة قويسنا، وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر كلٍ من (الغائبة، شقيقتها، والدهما) وقرروا بعودة المذكورة من الغياب وأنها تركت المنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة ونفوا إصابتها بثمة مكروه، وأضافت شقيقة المتغيبة أنها قامت بمشاركة المنشور على موقع التواصل الإجتماعى عقب تلقيها رسالة على هاتفها بذات المضمون من صديقة المتغيبة، والتى أبلغتها أنها تلقت الرسالة بدورها من المتغيبة نفسها.

بمواجهة المتغيبة أقرت أنها كانت طرف صديقتها بمدينة قويسنا، وأنها إختلقت واقعة إستقلالها سيارة أجرة «تاكسى» وتعرضها لمحاولة إختطاف لمرورها بحالة نفسية سيئة ورغبتها فى البقاء بمنزل صديقتها، وبسؤال والدها أقر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب فى غياب كريمته. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة لإختلاق الواقعة والترويج لها.