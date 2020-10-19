الأرصاد تكشف تفاصيل حال الطقس غدا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا / الثلاثاء/ مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، و على السواحل الشمالية، ويكون حار على جنوب سيناء و شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح تكون على معظم الأنحاء معتدلة وتنشط أحيانا.

ويكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتظهر شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،و تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ( سيوة - مطروح - الضبعة ) وتكون خفيفة على الإسكندرية.

وتتاثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية وبحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 31 20

الإسكندرية 31 19

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 31 19

بلطيم 31 20

مطروح 28 20

السلوم 28 23

سيوة 32 19

بورسعيد 30 24

دمياط 30 22

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 31 21

رفح 31 21

رأس سدر 31 20

نخل 30 17

نويبع 33 25

طابا 31 22

كاترين 27 16

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 35 19

بنى سويف 35 19

المنيا 35 18

أسيوط 36 19

سوهاج 37 20

قنا 38 20

الأقصر 39 21

أسوان 39 24

ادفو 38 24

أبوسمبل 38 25

الوادى الجديد 39 23

شلاتين 35 25

أبو رماد 34 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 26