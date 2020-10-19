وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق

تفقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مصنع إنتاج السجاد بقرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق.
وكان من ضمن الحضور كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وإيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير".
ويضم مصنع إنتاج السجاد بقرية دار السلام 12 نولًا للسجاد توفر 36 فرصة عمل للشباب والفتيات، منها 6 أنوال منتجة، و6 أخرى للتدريب، ومن المقرر زيادة عدد الأنوال إلى 30 نول توفر 100 فرصة عمل.
وتبلغ التكلفة النهائية لإتمام العمل بالطاقة الكاملة للمصنع 455 ألفًا و400 جنيه.
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