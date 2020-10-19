قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة المصرية شعرت بحالة من السعادة بعد زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمنطقة سقارة والنزول لبئر مع المفتشين والمرمميين والعمال.





وأضاف وزيرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أشاد بالعاملين بالآثار فى ظل الظروف التى تعيشها مصر داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات. وتابع: "رئيس الوزراء كان منبهر، ولم يخش من نزول البئر رغم عمقه الذى يصل إلى 10 أمتار"، مؤكدًا أن هناك عشرات من التوابيت لم يتم الكشف عنها بعد، وخلال أيام سيتم الإعلان عن الكشف كامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الأعلى للآثار: رئيس الوزراء لم يخش النزول للبئر الأثرى بسقارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.