وزيرة الصحة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا بفاكسير

توجهت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلي مقر مركز التجارب السريرية للقاح كورونا بفاكسيرا للحصول علي الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بعد مرور 21 يوما من الحصول على الجرعة الأولى للقاح.

ويشار إلى أن مصر دخلت ضمن الدول التى تجرى لقاح كورونا فى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتأكد من أمانه وفاعليته، ومن المقرر خضوع 6000 متطوع للتجارب الإكلينيكية.