أشاد بجهود القيادة السياسية.. القومى للمرأة يستقبل سفير البرازيل

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس السيد انطونيو دى أجيار باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة ، للتعرف على جهود المجلس للنهوض بأوضاع المرأة المصرية والتحديات التي يواجهها.
استعرضت الدكتورة مايا مرسى تاريخ إنشاء المجلس منذ عام ٢٠٠٠ حتى تشكيله الحالى ، وأنه هيئة مستقلة يتبع رئاسة الجمهورية ، وتطرقت إلى الحديث عن القانون المنظم لعمل المجلس القومي للمرأة ، ولجان المجلس وفروعه بالمحافظات ، واهم المبادرات والحملات التى أطلقها المجلس مثل حملة التاء المربوطة #سر_قوتك التى نجحت فى الوصول إلى ١٣٥ مليون متابع /ة ، وحملة طرق الأبواب التى نجحت في الوصول إلى 32 مليون سيدة بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية ، فضلا عن العديد من الحملات والمبادرات والمشروعات الأخرى فى مجالات تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيا واقتصاديا وحمايتها من جميع أشكال العنف ، كما استعرضت التقدم فى الأجندة التشريعية للمرأة وأهم القوانين الى خرجت ومنها قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمراة وتعديل قانون الميراث بتجريم حرمان المرأة ، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث و التحرش الجنسي ، واقرار قانون بشان التهرب من النفقة ، وقانون حماية بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف ، وهتك العرض وافساد الاخلاق ، ولأول مرة قانون بتعريف وتجريم التنمر وأشكاله وتشديد العقوبة.
كما تحدثت رئيسة المجلس عن فترة حكم الإخوان لمصر وما شهدته تلك الفترة من تردى وتدهور فى اوضاع المرأة المصرية ، ولفتت إلى أن ثورة ٣٠ يونيو هى ثورة المرأة المصرية بعد أن عانت التهميش والاقصاء والتمييز ورفضت الانتقاص من حقوقها .
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى التعاون المثمر مع حكومة البرازيل من خلال مشروع مدن آمنه على مدار ١٢ عام .
ومن جانبه أشاد السيد انطونيو دى أجيار باتريوتا بدعم القيادة السياسية للمرأة المصرية بصورة كبيرة وهو ما لمسه بصورة شخصية خلال حضوره منتدى اسوان للتنمية والسلام العام الماضي ، كما أشاد بجهود المجلس الملموسة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية على كافة الأصعدة ، وقدم التهنئة لبدء انعقاد جلسات مجلس الشيوخ ، ولقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمضاعفة إعداد السيدات المعينات بالمجلس .
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