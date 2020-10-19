سفير موسكو يبحث مع البابا تواضروس التعاون بين الكنيستين المصرية والروسية

التقي جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة - نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين الكنيسة القطبية المصرية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية والعلاقات بين الشعبين المصري والروسي".

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