لأول مرة.. اتحاد المهن الطبية: إتاحة الاشتراك بمشروع علاج الأطباء وأسرهم أونلاين

عقد الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، اجتماعا اليوم مع ممثلى الشركة المسئولة عن برمجيات الاتحاد، لعرض الخطط المستقبلية والتطوير الخاص ببرمجيات الاتحاد، وإضافة خدمات أخرى من شأنها التيسير على الأعضاء لتقديم خدماتهم إلكترونيا.
وأوضح عبد الهادى، أن الاتحاد يعمل خلال تلك الفترة على إتاحة الاشتراك بمشروع علاج الأطباء وأسرهم لأول مرة "أون لاين "، وكذلك التجديد أو إضافة مستفيدين للمشتركين القدامى بمشروع العلاج إلكترونيا، بالإضافة إلى توفير خدمة جديدة للأعضاء لتوصيل بطاقات العلاج للراغبين إلى منازلهم عبر البريد المصرى، والتوسع فى شركات تحصيل الاشتراك بمشروع العلاج .
وشارك بالاجتماع عددا من مديرى الإدارات المعنية بالاتحاد، للاستماع إلى مطالبهم وعرض كافة المُشكلات التى تقابلهم بالبرامج لوضع حلول لها من قبل الشركة.
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