نفت مصادر حكومية لـ دوت الخليج ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراء تعديل وزاري محدود خلال أيّام.
وقالت المصادر إنه لا نية لإجراء تعديل وزاري حاليا، مؤكدة أن ما يتردد ليس له أساس من الصحة، مشيرا الى أن جميع الوزراء مستمرون في أعمالهم .
وحول إجراء تغيير وزاري عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، قالت المصادر إنه من الوارد أن تقدم الحكومة استقالتها ، ويتم تشكيل حكومة جديدة في يناير المقبل ، أو فبراير .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر حكومية ترد على شائعات إجراء تعديل وزاري محدود خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.