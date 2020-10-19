مصادر حكومية ترد على شائعات إجراء تعديل وزاري محدود خلال أيام

نفت مصادر حكومية لـ دوت الخليج ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراء تعديل وزاري محدود خلال أيّام.

وقالت المصادر إنه لا نية لإجراء تعديل وزاري حاليا، مؤكدة أن ما يتردد ليس له أساس من الصحة، مشيرا الى أن جميع الوزراء مستمرون في أعمالهم .

وحول إجراء تغيير وزاري عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، قالت المصادر إنه من الوارد أن تقدم الحكومة استقالتها ، ويتم تشكيل حكومة جديدة في يناير المقبل ، أو فبراير .