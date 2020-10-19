إنفوجراف.. مصر الأولى أفريقيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من كورونا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجراف تناول مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 الذي أصدرته مجموعة هوريزون الأمريكية لأول مرة في سبتمبر 2020.

ويكشف المؤشر عن الدول الأفضل تجهيزًا لمواجهة الأزمة والتعافي بشكل أقوى، وتقييم تعرض الدول لمزيد من المخاطر السلبية، على سبيل المثال: مخاطر الاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع حالة عدم المساواة في الدخل ونقص الغذاء، وانخفاض القدرة على مواجهة الموجة الثانية من الفيروس، ونقاط الضعف الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية.

وصنف المؤشر مصر ضمن مجموعة الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة، وذلك بتحقيقها 51.2 نقطة من 100 نقطة؛ لتأتي في المركز الـ 70 من بين 122 دولة، وفي المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات، والسعودية، والكويت.

وجاءت فنلندا، والنرويج، وألمانيا في الثلاثة مراكز الأولى كأفضل الدول في المؤشر، في حين جاءت تشاد، وموزمبيق، وزامبيا كأسوأ الدول في المؤشر.

وقد أثرت جائحة كوفيد-19 على جميع دول العالم بشكل عشوائي؛ حيث شهدت الدول اختلافات كبيرة في كل من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قبل الأزمة وفي صرامة ومدة التدابير الاحترازية وتأثيرها على قطاعات مثل التوظيف والصناعة؛ ولذلك من المرجح أن تختلف طرق التعافي، ووتيرة الانتعاش.

ويقيم مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد- 19 العوامل التي تمتلكها الدولة وتساعدها على التعافي من خلال 3 محاور رئيسة: مرونة النظام الصحي، والمرونة الاقتصادية، والقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية. وتشتمل المحاور الثلاثة على 15 مؤشرًا فرعيًا أبرزهم: قدرات النظام الصحي، الاستعداد للأزمات، مستويات الدين، مرونة سوق العمل، المستويات التعليمية، حركة التجارة الدولية، ومرونة النظام المالي.