عقد الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد للاتحاد، اجتماع، اليوم الأثنين، 19 أكتوبر 2020، مع عدد من شركات دراسات الجدوى لمناقشة تقديم عروض مالية وفنية لعدد من مشروعات الاتحاد الاستثمارية لخدمة الأعضاء.
وناقش الاجتماع إجراء دراسات جدوى لـ4 مشروعات، هي:
1- إنشاء شركة تأمين طبى لأعضاء الاتحاد، وغيرهم من المؤسسات والنقابات الأخرى.
2- شركة خدمات طبية لإدارة المستشفيات أو إنشائها أو الشراكة أو الإيجار.
3- إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية والتي يحتاجها السوق الطبي.
4- إنشاء كلية الدراسات العليا لخدمة الأطباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد المهن الطبية يبدأ تلقى عروض شركات دراسات الجدوى لبحث تنفيذ 4 مشروعات جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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