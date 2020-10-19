عاش فى مصر 60 عاما .. ضياء رشوان ينعى عميد المراسلين الأجانب في مصر فولكهارد فيندفور

نعى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عميد المراسلين الأجانب في مصر فولكهارد فيندفور رئيس جمعية المراسلين الأجانب الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم الاثنين بمستشفى وادي النيل بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما.
وأضاف رشوان أن الفقيد قد قضى في مصر قرابة الستين عاما مارس فيها عمله الصحفي بكل كفاءة وأمانة واقتدار، وهو ما قدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه وكل العاملين بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب وفي مقدمتهم محمد إمام مديره العام، يتقدمون بالتعازي لعائلة الفقيد ولكل الزملاء المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر وكل الصحفيين والإعلاميين المصريين، الذين كان الفقيد نبراسا لهم في المهنية والخلق والأمانة.
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