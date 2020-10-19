صور.. وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع السجاد بمركز يوسف الصديق

تفقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، مصنع إنتاج السجاد اليدوى بقرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وإيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.





وخلال تفقد منتجات المصنع، أكد محافظ الفيوم، أنه سيتم توسعة المصنع إلى نحو ضعف المساحة لاستيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات، وذلك فى إطار حرص المحافظة على استغلال المزايا النسبية للقرى المنتجة، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه القرى والنهوض بالمستوى الاقتصادى لسكانها.

كما أشار الأنصارى، إلى ضرورة فتح معارض ومنافذ جديدة لتسويق منتجات مصنع سجاد دار السلام، بالتنسيق مع منتجى السجاد اليدوى بقرية دسيا، وزيادة أصناف السجاد المنتجة بالمصنع، وتحسين جودتها.

وخلال الزيارة التقى محافظ الفيوم، عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ومطالبهم.

الجدير بالذكر، أن مصنع إنتاج السجاد بقرية دار السلام يحتوى 12 نولاً للسجاد، ويوفر 36 فرصة عمل للشباب والفتيات، منها 6 أنوال منتجة، و6 أخرى للتدريب، ومن المقرر زيادة عدد الأنوال إلى 30 نولا لتوفير 100 فرصة عمل، وتبلغ التكلفة النهائية لإتمام العمل بالطاقة الكاملة للمصنع 455 ألف جنيه.