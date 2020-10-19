صور.. أعضاء مستقبل وطن بالشيوخ يدعمون مرشحى الحزب بانتخابات النواب

عقدت غرفة العمليات المشكلة من حزب مستقبل وطن، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الجيزة، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا تنسيقيًا مع نواب الحزب أعضاء مجلس الشيوخ، لبحث سبل دعم مرشحى الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظة، وكذلك أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر عن الحزب.





وشهد الاجتماع بحث أوجه الدعم اللوجيسيتى الذى سيقدمه أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن لمرشحى الحزب بمختلف دوائر الجيزة، فى ضوء اللمسات الأخيرة التى وضعتها غرفة العمليات تنفيذًا لاستراتيجية الحزب فى دعم مرشحيه خلال الاستحقاق الانتخابى المقرر له يوم 21 أكتوبر الجارى للمصريين بالخارج ولمدة يومين، ويومى 24 و25 أكتوبر للمصريين بالداخل. وشارك فى الاجتماع كلاً من عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وعبدالوهاب خليل، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة ونائب رئيس غرفة العمليات، وأحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد للحزب بمحافظة الجيزة، وأحمد شرانى، ووليد المليجى، وعمرو عكاشة، وعمر زايد، أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وإيهاب الغطاطى، الأمين المساعد للحزب بمحافظة الجيزة. وركز الاجتماع على بحث سبل المساهمة فى إنجاح المشهد الديمقراطى بالتزامن مع العمل على زيادة معدلات حشد الناخبين فى العملية الانتخابية بما يعكس صورة أكثر إيجابية عن مصر بمختلف دول العالم الديمقراطى.

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