صور.. وزيرة الصحة تتلقى الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا

يأتى ذلك فى إطار مشاركة وزيرة الصحة والسكان، فى التجربة الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

ووجهت زايد، بحسب بيان نشرته وزارة الصحة، عبر موقع "فيسبوك"، الشكر لجميع المشاركين فى التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد فى مرحلتها الثالثة والذى يبلغ عددهم أكثر من 3 آلاف مشارك حتى الآن، ودعت مجددًا المواطنين إلى المشاركة فى تلك التجارب من أجل الإنسانية للحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، مشيرة إلى مشاركة حوالى 42 ألف شخص حول العالم فى تلك التجارب ولم تظهر عليهم أى أعراض جانبية.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجميع العاملين فى الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا" لما يبذلونه من جهد لمشاركة مصر الإيجابية فى التضامن مع دول العالم للحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت تسجيل البيانات الشخصية، والتوقيع على إقرار الموافقة باستكمال المشاركة فى التجارب وذلك بعد توضيح التفاصيل لضمان أن تكون موافقة المشارك مستنيرة.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة انتقلت بعد ذلك إلى العيادة لإجراء الفحص الطبى الأولى وقياس الوظائف الحيوية لها، والاستعلام عن الحالة الصحية للتأكد من عدم وجود أى أعراض جانبية أو تغييرات طرأت على مدار الـ21 يومًا السابقين بعد تلقى الجرعة الأولى قد تتسبب فى استبعاد أو تأجيل تلقى الجرعة الثانية للقاح.

وتابع أنه تم مراجعة الرقم التعريفى المتعلق بمشاركة الوزيرة فى التجارب الإكلينيكية من خلال "غرفة التكويد" المميكنة إلكترونيًا، كما انتقلت إلى المعمل لسحب عينة "pcr" المتعلق بفيروس كورونا المستجد، ثم انتقلت بعد ذلك إلى غرفة التطعيم لتلقى الجرعة الثانية من اللقاح عن طريق الحقن فى الجزء الأعلى من الذراع.

وذكر مجاهد، أن المشاركون فى التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد فى مرحلتها الثالثة يتلقون جرعتين من التطعيم بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أنه يتم متابعة الحالة الصحية للمشارك على مدار 12 شهرًا بعد الحصول على الجرعة الأولى، من خلال الزيارات الميدانية أو المتابعة عبر الهاتف على الخط الساخن "15530"، وتسجيل أى ملاحظات أو أعراض قد تظهر على المشارك خلال فترة المتابعة.