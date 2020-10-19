وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الصربى عددا من القضايا الإقليمية

أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بالنائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربى إيفيتسا داديتش، للتباحث حول أبعاد العلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية التى تحظى باهتمام الدولتين.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عرضته عبر موقع "فيسبوك"، قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن الوزيرين أكدا على أهمية الحفاظ على الزخم الحالى الذى تشهده العلاقات الثنائية، والعمل على تطويرها إلى أفاقٍ أرحب من خلال تنشيط آليات التعاون المُشتركة، وبما يعزز أوجه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لترتقى لمستوى العلاقات السياسية بين الدولتين.

وأعرب شكرى، عن تقديره لاستئناف السياحة الصربية إلى مصر، أخذاً فى الاعتبار الجهود التى تتبناها الوزارات المصرية المعنية لضمان سلامة السائحين القادمين إلى البلاد.

كما أطلع الوزير الصربى، وزير الخارجية سامح شكرى، على تطورات تطبيق اتفاق التطبيع الاقتصادى الذى تم بين صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية، أكد الوزير أهمية المضى قدمًا فى تنفيذ هذا الاتفاق بما يحقق مصالح الطرفين الصربى والكوسوفارى، وبما يُمثل نواة لتحقيق الاستقرار السياسى والتقدم الاقتصادى بمنطقة البلقان، ويتيح آفاقًا أرحب للتعاون سواء بين دولها وبعضها البعض وكذلك مع مختلف دول العالم.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى استعرض خلال الاتصال الأوضاع فى الشرق الأوسط والرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات الراهنة بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

كما تباحث الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للبلدين، ومن بينها القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على أهمية التوصل لحل سلمى وتسوية مُستدامة، تكفل حقوق الشعب الفلسطينى وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمُبادرة العربية للسلام، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويساهم فى تعزيز نهضتها اقتصاديًا.