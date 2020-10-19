الاتحاد الأوروبى: نتطلع للتعاون مع مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار بالمنطقة

شارك سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الإثنين، فى اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، مع أوليفر فاريلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، لتحديد أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى للفترة 2021-2027.





وبحسب بيان عرضته وزارة الخارجية، على موقع "فيسبوك"، أكد الجانب المصرى خلال الاجتماع على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى والتى تتشابك فى جميع مجالات التعاون، كما أعرب عن التقدير للشراكة الاقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الأوروبى والذى يعد شريكًا تجاريًا رئيسياً لمصر، فضلاً عن كونه أكبر مصدر للاستثمار فى البلاد.

وشدد الجانب المصرى على أهمية بدء المرحلة الجديدة من التعاون بين الجانبين للفترة 2021-2027، على أساس روح من الشراكة الحقيقية القادرة على التغلب على أى قضايا عالقة قد تعيق التعاون التنموى بين مصر والاتحاد الأوروبى، منوهًا إلى استعداد ورغبة مصر فى تعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك كالزراعة والرى، وتحسين مناخ الاستثمار، والنمو الاقتصادى الشامل والقضاء على الفقر، والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، ودعم الاقتصاد الرقمى وقطاع الاتصالات، ودعم القطاع الصحى.

من جانبه، أبدى فاريلى، تطلع مفوضية الاتحاد الأوروبى للتعاون مع مصر فى إطار "أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى" الجديدة، وذلك على ضوء الثقل الذى تتمتع به مصر فى المنطقة، باعتبارها ركيزة للاستقرار والأمن والتنمية الإقليمية، مؤكدًا على الأولوية التى تحظى بها مصر لدى المفوضية الأوروبية.

كما أشاد فاريلى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى مكنها من التعامل بنجاح مع التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.