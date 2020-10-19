البابا تواضروس: عهد الرئيس السيسى يشهد تمكينا حقيقيا لدولة المواطنة

وبحسب بيان للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر موقع "فيسبوك"، رحب البابا تواضروس بأعضاء التنسيقية، مؤكدًا أن الوطن هو أغلى قيمة فى حياة الإنسان، كما أشاد بفكرة التنسيقية التى تضم مختلف التوجهات السياسية وتجمع أعضائها على حب وخدمة الدولة المصرية.

وأكد البابا، أن حال الوطن لا يمكن أن يستقيم إلا بمشاركة كل أبنائه فى البناء، وأن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشهد تمكينًا وتأسيسًا حقيقيًا لدولة المواطنة، مشددًا على أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجب على الجميع.

بينما أشاد المهندس كريم عبدالعاطى، والدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدثان باسم التنسيقية، بمواقف قداسة البابا، الوطنية فى مواجهة محاولات بث روح الفتن الطائفية فى المجتمع المصرى.

وفى نهاية اللقاء، قدم سلمان إسماعيل، أمين السر المساعد للجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، درع التنسيقية لقداسة البابا.