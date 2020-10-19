شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الكوسوفارية 

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو Meliza Haradinaj، وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ؛ لأن الوزيرة الكوسوفارية قامت خلال الاتصال باطلاع الوزير شكري على تطورات الزخم الناتج عن اتفاق التطبيع الاقتصادي الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين جمهوريتيّ صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية؛ وهو التطور الإيجابي الذي رحّب به شكري.

ودعا لتوظيفه كمنطلقٍ لدفع عملية التسوية السياسية المنشودة بين الجانبين الصربي والكوسوفاري على النحو الذي من شأنه الإسهام في تدشين صفحة جديدة ومرحلة أكثر تفاؤلًا من تاريخ منطقة البلقان، وبما يعزز من الحلول السلمية لقضايا تلك المنطقة، ويساهم في تحقيق استقرارها وتقدمها.

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