أشرف حاتم يعقد ندوة انتخابية وتوعوية ضد كورونا ويوزع الكمامات على الحضور

ودعا حاتم، فى مؤتمره الانتخابى لضرورة اتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت بالموجة الأولى للفيروس ولم تنته بعد.

وأوضح مرشح حزب مستقبل وطن، أنه لا بد من تطهير اليد والفم ومنع التقبيل تماما، موزعا عبر حملته كمامة على جميع الحضور.

وحذر من تحور الفيروس بموجة ثانية مع موسم الإنفلونزا، مشيرًا إلى أنه لا داع من الهلع من كورونا، ولكن لا بد من الحذر باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأشاد بتعامل الدولة مع فتح الجامعات والمدارس عبر التعليم الهجين "عن بعد وحضور قليل"، داعيا لأخذ تطعيم الإنفلونزا، ولا سيما لمن هم مصابون بأمراض مزمنة.

وأكد أن أمامنا وقت للتأكد من لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن أثره سيكون فى النصف الثانى من هذا العام.

وأعلنت حملة المرشح، عن قافلة طبية يوم الجمعة المقبلة بالدائرة.