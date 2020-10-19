- 1/3
- 2/3
- 3/3
ودعا حاتم، فى مؤتمره الانتخابى لضرورة اتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت بالموجة الأولى للفيروس ولم تنته بعد.
وأوضح مرشح حزب مستقبل وطن، أنه لا بد من تطهير اليد والفم ومنع التقبيل تماما، موزعا عبر حملته كمامة على جميع الحضور.
وحذر من تحور الفيروس بموجة ثانية مع موسم الإنفلونزا، مشيرًا إلى أنه لا داع من الهلع من كورونا، ولكن لا بد من الحذر باتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأشاد بتعامل الدولة مع فتح الجامعات والمدارس عبر التعليم الهجين "عن بعد وحضور قليل"، داعيا لأخذ تطعيم الإنفلونزا، ولا سيما لمن هم مصابون بأمراض مزمنة.
وأكد أن أمامنا وقت للتأكد من لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن أثره سيكون فى النصف الثانى من هذا العام.
وأعلنت حملة المرشح، عن قافلة طبية يوم الجمعة المقبلة بالدائرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف حاتم يعقد ندوة انتخابية وتوعوية ضد كورونا ويوزع الكمامات على الحضور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.