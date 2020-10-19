صور .. العدل : ترجمة مشروع تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد للغة الفرنسية

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ودشنت الوزارة، برئاسة المستشار عمر مروان، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلٍ من سجن طرة العمومى وسجنى 15 مايو، والنهضة المركزيين.
ومن المقرر أن يتم ذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضى بالمتهمين داخل محبسهم، عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن، بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.
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