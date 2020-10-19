رئيس مجلس الشيوخ فى رسالة شكر للسيسى: نعاهدكم على الوفاء بما أقسمنا عليه

وقال عبدالرازق، فى خطاب الشكر: "فى هذا اليوم التاريخى وفى شهر الانتصارات، عقد مجلس الشيوخ أولى جلساته وضم نخبة مثقفين ممثلين لجميع طوائف الشعب المصرى واكتمل بنيانه باختيار هيئة مكتبه".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "يشرف مجلس الشيوخ أن يبعث لسيادتكم بجزيل الشكر على إعادته كغرفة ثانية للبرلمان بمسماها العريق، ويصادق التهنئة على اكتمال هذا الاستحقاق الدستورى، بعد أن أقسم أعضاؤه على المحافظة على النظام الجمهورى وعلى احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

واستطرد قائلاً: "يعاهد المجلس سيادتكم والشعب على الوفاء بما أقسم عليه، وأن يحقق آمال الشعب فيه، فيما اختصه به الدستور والقانون من مهام".

واختتم قائلاً: "وفقكم الله ونحن من خلفكم، وسدد خطاكم فى استكمال مشروعكم العظيم لبناء مصر الحديثة القوية".