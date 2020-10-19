وقال عبدالرازق: "أتشرف بإحاطة سيادتكم أن مجلس الشيوخ عقد أول اجتماع له بعد إنشائه، بدور الانعقاد السنوى العادى الأول بتاريخ 18 أكتوبر 2020، وأجرى انتخابات الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، فأسفرت عن تشكيل هيئة المكتب على النحو الآتى: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيسًا لمجلس الشيوخ، المستشار بهاءالدين بدر عبدالرحيم أبوشقة، وكيلاً لمجلس الشيوخ، السيدة فيبى فوزى جرجس فوزى جرجس فلمون، وكيلًا لمجلس الشيوخ". واختتم رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً: "تفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الشيوخ يرسل خطابا للسيسى لإحاطته بما أسفر عنه تشكيل هيئة مكتب المجلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.