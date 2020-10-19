ضوابط جديدة من التعليم لمنع التكدس أمام المدارس

وذكرت الوزارة، فى بيان مساء اليوم الإثنين، أنها وجهت بضرورة تخصيص مواعيد وأماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور لتلقى طلباتهم واستفساراتهم، وتكليف مديرى المدارس بإعداد ملصقات توعية توضع بمكان ظاهر على الأبواب الخارجية للمدرسة بشأن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الأمراض المعدية والتى من بينها الحد من التجمعات.
كما وجهت الوزارة، بفتح أبواب المدارس أمام الطلاب وعدم تكدسهم للحد من التجمعات، وتكليف أحد العاملين بالمدرسة بتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور بعدم تجمعهم للحفاظ على الصحة العامة.
وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء أمور الطلاب بعدم التكدس أمام أبواب المدارس للحفاظ على الصحة العامة منعًا لانتشار فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى.
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