رئيس مجلس الشيوخ للسيسى: نعاهدكم على الوفاء بما أقسمنا عليه وتحقيق آمال...

أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خطاب شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب فيه عن شكره العميق للرئيس على إعادته لمجلس الشيوخ كعرفة ثانية للبرلمان بمسماها العريق، وهنأه على اكتمال الاستحقاق الدستورى بعد أن أقسم أعضائه على المحافظة على النظام الجمهورى وعلى احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس يعاهد الرئيس على الوفاء بما أقسم عليه وأن يحقق آمال الشعب فيما اختصه به الدستور والقانون من مهام.

واختتم البرقية قائلا: "وفقكم الله ونحن خلفكم وسدد خطاكم فى استكمال مشروعكم العظيم لبناء مصر الحديثة".

وكان مجلس الشيوخ عقد أمس الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول حيث انتخب فيه رئيسه والوكيلين.