أحمد موسى يوجه رسالة نارية إلى أسامة هيكل: أنت تكذب.. لماذا تطعننا مثل الإخوان؟

اتهم الإعلامى أحمد موسى، الكاتب الصحفى أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، بالكذب وترويج الشائعات في تصريحاته عن الإعلام المصري ودوره الوطنى المساندة لدولة المصرية. وأضاف موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن معركة الإعلام المصرى ضد الإرهاب الإخوانى الإعلامى من الخارج «قوية»، كان يفترض أن يقف في مقدمتها أسامة هيكل بنفسه.

وتابع: «الإعلام المصرى أحبط كل مؤامرات الإرهابيين، وليس وزير الدولة للإعلام، ازاى وزير الدولة للإعلام يجي يشكك فيا؟! أنت بتدى رسالة لمين في هذا التوقيت، وزير الدولة للإعلام طعن الإعلام المصرى كما يتم طعننا من جماعة الإخوان الإرهابية.. وكل الكلام الذى خرج منه أكاذيب وشائعات وغير حقيقى».

وأشار أحمد موسى، إلى الإعلام المصرى بكل أشكاله حائط صد ضد مخططات الإعلام المعادى، متسائلا باستنكار: "وزير الدولة للإعلام في المطبخ الإعلامى.. لماذا يقوم بهذا التكسير في المنظومة؟ وهو يعلم حجم الإنفاق من الخارج للعمل ضد مصر". واستكمل موسى: "أسامة هيكل يدعم الإعلام الذى يخون مصر بتصريحاته ضد الإعلام المصرى وتكسيره فيه، من المؤسف أن يخرج الوزير المسئول عن الإعلام في بلدي لطعن الإعلام بتاع بلدى".

وأشار إلى أن دور وزير الدولة للإعلام مهم جدا في تطوير ودعم الإعلام المصري وليس تكسيره وإسقاطه، مردفا: "الإعلام المعادى مش وراه غير هذا الموضوع لأنه الوزير أعطاهم اللى هما عايزينه واللى بيتمنوه رغم إنه غير صحيح وكذب وشائعات وكل اللى كتبه غلط".

واستطرد: " مش عايز وزير الدولة للإعلام يزعل مني، لكن هو لا سابنا في حالنا ولا دخل معنا المعركة.. إزاى وزير مسئول لما يخاطب يطلع يكتب كده؟!.. ماحدش بياخد تعليمات في الإعلام المصرى، وللأسف وزير الدولة للإعلام عمل قطيعة مع كل الإعلام.. كت أتمنى يكتب هذا الكلام أن يتقدم لرئيس الوزراء باستقالته فورا.. إذا كان الإعلام مش عاجبنى طيب أنا باقى ليه؟!".

وأكد أحمد موسى قائلا: "الإعلام المصرى سيقبى بكل رجاله تليفزيون وجرائد وإلكترونى وإذاعة ليتصدى لكل المؤامرت ويستمر في معركته مع الإعلام المعادى".