ترشيح محمود محيي الدين مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي

كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح الدكتور محمود محيي الدين ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، ليكون ممثلا لمصر والمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي ومديرا تنفيذيا بالصندوق.

وأضافت المصادر، أن الترشيح جاء بعد توافق أعضاء المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي التي تضم 11 دولة من بينها مصر.

وأوضحت أن محيي الدين الذي يشغل حاليا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة سيتولي هذا المنصب بنهاية الشهر الجاري.