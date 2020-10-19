أحلام حنفي: الرجل شريك أساسي في الزيادة السكانية.. ويحتاج إلى توعية

قالت الدكتورة أحلام حنفى، عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الصحة بالمجلس إن المسئولية فى الزيادة السكانية مشتركة بين الرجل والمرأة .

وأضافت "حنفى" لصدى البلد: منذ أكثر منذ 30 عاما نحارب الزيادة السكانية والمشكلة الكبيرة على الرجل الذى يجبر زوجته على الانجاب المتواصل رغم عدم قدرته على توفير رعاية لابنه فى جميع الاتجاهات، ورغم أن هناك مشاكل صحية تحدث للمرأة والجنين بسبب كثرة الإنجاب ويجب أن يكون الرجل شريكا حتى فى وسائل منع الحمل لمنع الزيادة السكانية.

وأشارت عضو القومى للمرأة الى أن طفلين كافيين حتى يستطيع الوالدان رعايتهما ويكونان على مستوى المسئولية، ويجب أن يكون هناك قانون يجرم الزواج المبكر والتقليل من تعدد الزوجات حتى نقلل عدد الأطفال.

وأكدت أن المجلس يقوم منذ سنوات بجهود كثيرة لمحاربة الزيادة السكانية منها حملات توعية ودور كبير للرائدات الريفيات فى كل المحافظات.

ونوهت الى دور الإعلام والدراما فى التوعية فلابد من توعية كبيرة مستمرة وحملة اعلانية اجبارية على جميع القنوات وعلى السوشيال ميديا لزيادة الوعى وعمل أفلام ومسلسلات مثل "أفواه وأرانب" الذى كان ينذر بهذه الجريمة منذ سنوات كبيرة.