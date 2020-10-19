بعد الفوز على الرجاء المغربي .. وصول بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة.. فيديو وصور

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، قادمة من مطار محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازبلانكا، بعد خوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الزمالك من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، بعد وصولهم على متن رحلة مصر للطيران القادمة من كازبلانكا، وكان في استقبالهم فريق العلاقات العامة بالشركة الوطنية.

وحقق الزمالك فوزا أمس على مضيفه الرجاء المغربي في عقر داره بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن يخوض مباراة العودة بالقاهرة السبت المقبل.

في الوقت نفسه فقد أجرى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق مسحة طبية جديدة صباح اليوم ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال يومين بعد الاطمئنان على نتيجة المسحة، وتقرر أن يبقى مع اللاعب الدكتور ابراهيم عنبه عضو الجهاز الطبي‏.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق أحلام جماهيره بمواصلة المنافسة للوصول إلى النهائى الإفريقى وتحقيق دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق لم يتوج باللقب منذ عام 2002.