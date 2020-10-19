قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الموجة الثانية لكورونا اجتاحت العالم بقوة، مؤكدة أن مصر لديها استعدادات كبيرة من رفع كفاءة المستشفيات، وزيادة عدد أجهزة الأشعة المقطعية، ورفع عدد المعامل المركزية لتصل إلى 64 فرعًا، وتدريب العناصر البشرية، وتأمين رصيد الأدوية بشكل قوى.





وأضافت زايد، فى تصريحات عرضتها فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، عقب تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا: "الحمد لله إحنا فى أتم الاستعداد، وإن شاء الله ربنا يعدى فصل الشتاء على خير". ودعت المواطنين إلى توخى الحذر باتخاذ الإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعى، معلقة: "مش عايزين ندخل فى موجة تانية زى دول العالم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: مستعدون للموجة الثانية من كورونا.. وربنا يعدى الشتاء على خير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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