الإصلاح والنهضة : تعيينات الشيوخ تعكس إيمان القيادة السياسية بتمكين الشباب

تقدم رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" وقياداته بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اختيار المهندس علاء مصطفى، عضو المكتب السياسى والمتحدث الرسمى بإسم الحزب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ.





وقال هشام عبد العزيز، رئيس حزب "الإصلاح والنهضة"، إن الحزب يرى فى تعيين رئيس الجمهورية لأحد قيادات الحزب بمجلس الشيوخ وسامًا وطنيًا. وأضاف أن تعيينات "الشيوخ" تعكس إيمان القيادة السياسية بتمكين الشباب، وتمثل ترجمة لتعهدات الرئيس السيسى بتمكين الشباب سياسيًا والتى أعلن عنها فى مؤتمرات الشباب المتتالية منذ 2016.

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