فيديو.. وزيرة الصحة: لم نسجل أى مضاعفات من تجارب لقاح كورونا

وأضافت زايد، فى تصريحات عرضتها فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، عقب تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، أن هناك أكثر من 3 آلاف متطوع يشاركون فى تجارب اللقاح، معلقة: "الحمد لله لم يحدث حتى الآن أى مضاعفات".
وأوضحت أن دخول المدارس والجامعات خطوة كبيرة وهناك تنسيق مع وزير التربية والتعليم، وهناك حملات لتوعية الأسر والأطفال ومقدمى العملية التعليمية للوقاية من الفيروس، كما أن هناك لجان مركزية وفرعية بالتعاون مع وزارة التعليم.
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