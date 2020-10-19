وزير التعليم: الوضع بالعام الدراسى ممتاز ويسير وفق المخطط له

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوضع مع بداية العام الدراسى الجديد ممتاز ويسير كما جرى التخطيط له، وهناك متابعة دائمة فى المدارس ونحاول منع تكدس أولياء الأمور، موضحا أن قرار وقف الدراسة لسوء الأحوال الجوية هو قرار المحافظ فى كل محافظة وليس الوزارة، ولا يوجد حاليًا ما يستدعى هذا إطلاقا.

وانتظم قرابة 23 مليون طالب وطالبة فى قرابة 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، وتفقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأحد، سير العملية التعليمية فى محافظة القاهرة، حيث بدأت الجولة بزيارة مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بمنطقة التجمع الخامس، جاء ذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد 2021/2020.

وحرص الدكتور طارق شوقى، على تفقد فصول المدرسة والتحدث مع الطلاب حول نظام التعليم الجديد، موجهًا العديد من النصائح للطلاب بضرورة اتباع الإرشادات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأثنى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على أداء السادة المعلمين وحرصهم فى الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسى وتوجيهم باستمرار بتوعية الطلاب.

واستمع الوزير، خلال الجولة، إلى شرح عدد من المعلمين أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطلاب خاصة من يدرسُون نظام التعليم الجديد.

وحرص الوزير على التفاعل مع الطلاب أثناء الجولة، والحديث بودية معهم عن المناهج التى يتم تدريسها لهم فى نظام التعليم الجديد الذين أبدوا إعجابهم به.

وشارك فى الجولة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المديرية.