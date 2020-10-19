المتحدة للخدمات الاعلامية تنعى عميد المراسلين الاجانب فى مصر فولكهارد فيندفور

‎تنعي الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عميد المراسلين الأجانب في مصر السيد فولكهارد فيندفور رئيس جمعية المراسلين الاجانب الذي وافته المنية بعد ظهر الاثنين 19 أكتوبر 2020.

وكان الفقيد قد حصل علي وسام الاستحقاق من الدرجة الاولي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما له علي تفانيه في مهمته الصحفية طوال ستين عاما كان فيها مثالا للكفاءة و الاحتراف في العمل.

و تتقدم المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعازي لعائلة الفقيد و لكل العائلة الصحفية في مصر