المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى "فولكهارد فيندفور" عميد المراسلين الأجانب في مصر

‎نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عميد المراسلين الأجانب في مصر "فولكهارد فيندفور" رئيس جمعية المراسلين الأجانب الذي وافته المنية بعد ظهر الاثنين 19 أكتوبر 2020. وكان الفقيد قد حصل علي وسام الاستحقاق من الدرجة الاولي من الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما له على تفانيه في مهمته الصحفية طوال ستين عاما كان فيها مثالا للكفاءة والاحتراف في العمل. وتتقدم المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعازي لعائلة الفقيد و لكل العائلة الصحفية في مصر.

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