انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تصدر بيان بحالة الطقس المتوقعة خلال ال 24 ساعة المقبلة وتحدد خريطة سقوط الأمطار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة وذلك عن يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020، حيث أصدرت بيان بخصوص حالة الطقس ودرجات المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار على بعض محافظات الجمهورية، وذلك فى ضوء البيان التحذيري الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية يوم الأحد الماضي والذي توقعت فيه حدوث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يصل إلى 5 درجات مئوية مع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على أغلب أنحاء الجمهورية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020.

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020:-

وفقاً لما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن توقعاتها لحالة طقس الثلاثاء، فيتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس الثلاثاء نهاراً طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ورياح معتدل تنشط في بعض الأحيان على القاهرة، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر .

كما يتوقع أن تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية نهاراً طقس مائل للحرارة ورياح معتدل تنشط في بعض الأحيان مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وكذلك يسود طقس حار على جنوب وشمال الصعيد ورياح معتدلة تنشط أحياناً، أما في جنوب الصعيد فحالة الطقس هو طقس شديد الحرارة ورياح معتدلة.

أما في الليل فتكون حالة الطقس هو طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومحافظات القاهرة والوجه البحرى وحتى شمال الصعيد يكون معتدل جنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020:-

وفقاً للبيان فإن أماكن سقوط الأمطار هي :- أمطار متوسطة على عدد مناطق السواحل الغربية (سيوة ، السلوم ، مطروح ، الضبعة) تكون خفيفة على محافظة الإسكندرية.